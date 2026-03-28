İsrail'in Vurduğu Lübnan'da Ölü Sayısı Artıyor

İsrail ordusunun 2 Mart'ta saldırı başlattığı Lübnan'da bilanço katlanıyor... Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısının bin 142'ye, yaralı sayısının ise 3 bin 315'e ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 26 artarak bin 142'ye, yaralı sayısının ise 86 artarak 3 bin 315'e yükseldiği kaydedildi.

Hayatını kaybedenler arasında 122 çocuk, 83 kadın ve 42 sağlık çalışanının bulunduğu aktarıldı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Kaynak: DHA

