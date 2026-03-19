İsrail'in Vurduğu Lübnan'da Ağır Bilanço

İsrail'in 2 Mart'ta saldırılarını başlattığı Lübnan'da acı bilanço katlanıyor. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 968'e, yaralı sayısı ise 2 bin 432'ye ulaştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 968'e, yaralı sayısının ise 2 bin 432'ye yükseldiği kaydedildi.

Hayatını kaybedenler arasında 116 çocuk, 77 kadın ve 40 sağlık çalışanının bulunduğu aktarıldı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Kaynak: DHA

