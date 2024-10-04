İsrail'in Saldırıları Sürüyor: Beyrut’ta Biri Büyük Çok Sayıda Patlama
İsrail hava saldırılarının sürdüğü Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde arka arkaya şiddetli patlamalar yaşandı. Patlamalardan birinin büyük olduğu bildirilirken patlamanın binalarda sarsıntılara neden olduğu bildirildi.
İsrail Beyrut’un güneyine yönelik saldırılarını sıklaştırırken 23 Eylül’den bu yana yaşanan en şiddetli patlamalardan biri meydana geldi. Art arda yaşanan patlamalar binalarda sarsıntılara sebep oldu.
Kaynak: AA