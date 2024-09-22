İsrail'in Saldırıları Sonrası Lübnan'da Akıllı Telefon Korkusu

İsrail'in Lübnan'daki elektronik cihazlara yönelik saldırıları, halk arasında derin bir tedirginliğe yol açtı. Özellikle akıllı telefon kullanıcıları, cihazlarının güvenliğinden şüphe duyuyor ve çoğu telefonlarını kullanmaktan çekiniyor. Her ne kadar uzmanlar, bu saldırıların Hizbullah'a ait cihazlarla ilgili olduğunu ve sivil kullanımda olan telefonlarla ilgisi bulunmadığını söylese de, halkın endişesi devam ediyor.

Lübnan'daki telefon satıcıları, saldırılardan sonra satışların ciddi şekilde düştüğünü ve insanların cihazlarını kullanmaktan korktuğunu belirtiyor. Tüketiciler, telefonlarının izlendiğini hissediyor ve bunun sonucunda satışlarda büyük bir düşüş yaşanıyor. Telefon dükkânı sahiplerinden biri, özellikle Hizbullah’a yapılan saldırının telefon satışlarını olumsuz etkilediğini ve müşterilerin güvenlik endişesi nedeniyle telefonlarını kullanmak istemediklerini ifade etti.

Uzmanlar, Hizbullah'a ait olan cihazların halkın kullandığından çok farklı olduğunu dile getiriyor ve ekliyor: “İnsanlar anlamadıkları şeylerden korkarlar. Bugün piyasadaki cihazlar olan bitenle bağlantılı değil. Sorun belirli kişilere giden belirli cihazlar. Piyasada veya tüccarlar ve kurumlar arasında dağıtılmadı."

Lübnan'daki telefon dükkanı sahipleri, "Özellikle bu saldırı, Hizbullah’a yapılan darbe, satışlarımızı, özellikle de telefon satışlarımızı büyük ölçüde etkiledi. Herkes artık telefonlarını elinden atıyor; herkes korkuyor. Tüm telefonların izlendiğini hissediyorlar ve bu bizi çok etkiledi. Olanlardan sonra çok net bir tepki olmadı. Ancak müşterilerden cihazlarını nasıl gizleyeceklerini ve hangi önlemleri alacaklarını, cihazlarını gizleyip gizlememelerini, pillerini çıkarıp çıkarmamalarını soran çok sayıda çağrı aldım" sözleriyle halkın tedirgin olduğunu ve saldırılardan beri satışların çok düştüğünü söylüyor.