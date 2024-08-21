İsrail’in Pazar Yerine Saldırdı! Katliamın Görüntüleri Ortaya Çıktı

İsrail'in Deir el-Balah’ta bulunan pazar yerine saldırı düzenledi. Katliam gibi saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Katliamın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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İsrail'in, Gazze Şeridi'nde yer alan Deir el-Balah’ta bulunan pazar yerine düzenlediği dron saldırısına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 9 kişinin hayatını kaybettiği vahşete ait görüntülerde, saldırı bölgesinde çok sayıda sivilin olduğu görüldü.

İsrail, Gazze'de Pazar Yerini Bombaladı: 9 Sivil Hayatını Kaybettiİsrail, Gazze'de Pazar Yerini Bombaladı: 9 Sivil Hayatını KaybettiDünya

Kaynak: İHA

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İsrail Filistin Gazze
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