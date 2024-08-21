İsrail’in Pazar Yerine Saldırdı! Katliamın Görüntüleri Ortaya Çıktı
İsrail'in Deir el-Balah’ta bulunan pazar yerine saldırı düzenledi. Katliam gibi saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Katliamın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İsrail'in, Gazze Şeridi'nde yer alan Deir el-Balah’ta bulunan pazar yerine düzenlediği dron saldırısına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 9 kişinin hayatını kaybettiği vahşete ait görüntülerde, saldırı bölgesinde çok sayıda sivilin olduğu görüldü.
Kaynak: İHA
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