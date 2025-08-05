İsrail’in Ölüm Çemberiyle Sardığı Gazze’de Kefen Kalmadı! ‘Giden Sağ Dönmüyor’

İsrail’in dört bir yandan saldırılarına devam ettiği Gazze’deki manzara yürekleri dağlarken, ortaya çıkan bir gerçek kan dondurdu. Gazze’de kefenler bitti, hastanelerde bazı cenazeler, battaniyelere sarıldı.

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İsrail’in Ölüm Çemberiyle Sardığı Gazze’de Kefen Kalmadı! ‘Giden Sağ Dönmüyor’
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İsrail güçlerinin 22 aydır peş peşe saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 94 artarak 60 bin 933'e yükseldi.

Saldırılar dışında kıtlık ve açlık nedeniyle yaşanan ölümlerde artmaya devam ederken, son 24 saatte ölü sayısının 180'e yükseldiği belirtildi.

İsrail’in Ölüm Çemberiyle Sardığı Gazze’de Kefen Kalmadı! ‘Giden Sağ Dönmüyor’ - Resim : 1

PEŞ PEŞE SALDIRILAR

Pazartesi günü Gazze'de İsrail'in açtığı ateş ve hava saldırıları sonucu en az 40 Filistinli hayatını kaybetti. Ölenler arasında yardım arayan 10 kişi bulunduğu öğrenildi.

İsrail’in Ölüm Çemberiyle Sardığı Gazze’de Kefen Kalmadı! ‘Giden Sağ Dönmüyor’ - Resim : 2

KEFENLER TÜKENDİ

Açlığın kol gezdiği Gazze’de ortaya çıkan bir gerçek daha kahretti. Hastanede bazı cenazelerin kefenler tükendiği için desenli battaniyelere sarıldığı öğrenildi.

İsrail’in Ölüm Çemberiyle Sardığı Gazze’de Kefen Kalmadı! ‘Giden Sağ Dönmüyor’ - Resim : 3

'HEPİMİZ AÇIZ'

Bölgedeki çaresiz durumu aktaran 40 yaşındaki Bilal Thari, şunları söyledi: Biz savaş istemiyoruz, barış istiyoruz, bu sefaletin sona ermesini istiyoruz. Sokaklardayız, hepimiz açız, hepimiz kötü durumdayız, kadınlar sokaklarda, insanca yaşayabileceğimiz hiçbir şey yok. Hayat yok.

İsrail’in Ölüm Çemberiyle Sardığı Gazze’de Kefen Kalmadı! ‘Giden Sağ Dönmüyor’ - Resim : 4

'KİMSE SAĞ DÖNMÜYOR'

Thari, "Oraya giden herkes ya bir çuval unla dönüyor ya sedyeyle şehit olarak getiriliyor ya da yaralanıyor. Kimse sağ salim dönmüyor" dedi.

İsrail’in Ölüm Çemberiyle Sardığı Gazze’de Kefen Kalmadı! ‘Giden Sağ Dönmüyor’ - Resim : 5

BİNDEN FAZLA ÖLÜ

Birleşmiş Milletler'e göre, GHF'nin Mayıs 2025’te faaliyetlerine başlamasından bu yana binden fazla kişi yardım almaya çalışırken öldürüldü; çoğu, GHF noktaları yakınında İsrail güçlerinin ateşiyle hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

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