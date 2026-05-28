İsrail'in Lübnan'daki Katliamı Bitmiyor, Çok Sayıda Ölü Var

İsrail ordusunun ateşkese rağmen gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in gece saatlerinde Sayda kentindeki bir binayı hedef aldığı saldırıda 2'si kadın 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 5'i çocuk 21 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bakanlığın başka bir açıklamasında ise Sayda'ya bağlı Adlun beldesinde sabah erken saatlerde bir aracın hedef alındığı hava saldırısında 2'si çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Sur kentinde bir motosikleti hedef aldığı saldırıda da 2 kişinin öldüğünü belirtmişti.

Lübnan ordusu ise İsrail'in ateşkese rağmen ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetine düzenlediği hava saldırısında bir askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

