İsrail'in Lübnan'a Bombardıman! Ölü ve Yaralılar Var
İsrail, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesine saldırı düzenledi. Olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesine düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verildi.
Saldırıda 4 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakım ünitesine alındığı aktarıldı.
Kaynak: AA