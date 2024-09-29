İsrail'in Lübnan'a Bombardıman! Ölü ve Yaralılar Var

İsrail, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesine saldırı düzenledi. Olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a Bombardıman! Ölü ve Yaralılar Var

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesine düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Saldırıda 4 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakım ünitesine alındığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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