İsrail'in Lübnan Saldırısı... 1 Milyon Kişi Yerinden Oldu

İsrail’in Lübnan’a yönelik işgali ve saldırıları nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu aştı. Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, 2 Mart’tan bu yana barınma merkezlerine 1 milyon 49 bin 328 kişinin başvurduğunu açıkladı. Bu kapsamda açılan 622 barınma merkezine yaklaşık 132 bin 742 kişi yerleştirildi.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTIYOR

Afet Yönetimi raporuna göre, İsrail ordusu 2 Mart’tan bu yana Lübnan’a toplam 2 bin 235 saldırı düzenledi. Saldırılar hem havadan hem denizden gerçekleştirildi, başkent Beyrut da hedef alındı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 886’ya, yaralıların ise 2 bin 141’e ulaştığını bildirdi.

Raporda, barınma merkezlerine başvuruların halen devam ettiği ve insani yardım çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğü de vurgulandı. İsrail’in kara işgalini genişletme kararı, bölgede yaşanan insani krizi derinleştirdi.

Kaynak: AA