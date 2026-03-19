İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı Bini Aştı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının bini aştığını duyurdu. Hayatını kaybedenler arasında 118 çocuk ve 79 kadın var.

Son Güncelleme:
İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı Bini Aştı
İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 33 artarak bin 1'e, yaralı sayısının ise 2 bin 584'e yükseldiği bildirildi.

Hayatını kaybedenler arasında 118 çocuk ve 79 kadının bulunduğu ifade edildi. Açıklamada İsrail saldırılarında 40 sağlık çalışanının öldüğü, 107'sinin yaralandığı bildirildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

İsrail Lübnan'da Yine Gazetecileri Hedef Aldı: Ölümden Döndüler

ABD, İsrail ve İran Savaşında 20'nci Gün: Savaşta Bir İlk! İran ABD F-35'ini Vurdu

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
