İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı 3 bin 269'a Çıktı

İsrail ordusunun ateşkese rağmeb Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 269'a ulaştı.

Son Güncelleme:
İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı 3 bin 269'a Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananların sayısına ilişkin son verilerini paylaştı.

Söz konusu dönemde İsrail saldırılarında 3 bin 269 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 840 kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3 bin 213 kişinin öldüğünü bildirmişti.

İsrail Ateşkesi Takmıyor: Lübnan İçin 'Evleri Boşaltın' Tehdidiİsrail Ateşkesi Takmıyor: Lübnan İçin 'Evleri Boşaltın' TehdidiDünya

İsrail Lübnan'da Ateşkesi Yok Sayıyor: Ölü Sayısı 2 Bin 696'ya Yükseldiİsrail Lübnan'da Ateşkesi Yok Sayıyor: Ölü Sayısı 2 Bin 696'ya YükseldiDünya

Kalıcı Barış Öncesi Kritik Uzlaşı: İsrail–Lübnan Ateşkesi 45 Gün Daha UzatıldıKalıcı Barış Öncesi Kritik Uzlaşı: İsrail–Lübnan Ateşkesi 45 Gün Daha UzatıldıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Lübnan
Son Güncelleme:
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
İsrail Ateşkesi Takmıyor: Lübnan İçin 'Evleri Boşaltın' Tehdidi İsrail Ateşkesi Takmıyor: Lübnan İçin 'Evleri Boşaltın' Tehdidi
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Trump'tan Hürmüz Çıkışı: 'Kimse Kontrol Etmeyecek' Trump'tan Hürmüz Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu Kurultay İçin Tarih Verdi: Yapılacak, Çare Yok Kılıçdaroğlu Kurultay İçin Tarih Verdi
Bayram Namazı Bitti, Acil Servisler Doldu! 'Acemi Kasaplar' Yine Kendilerini Doğradı Bayram Namazı Bitti, Acil Servisler Doldu! 'Acemi Kasaplar' Yine Kendilerini Doğradı
ABD-İran Mutabakat Taslağı Sızdı: Hürmüz’de Abluka Kalkıyor, ABD Askerleri Çekiliyor Hürmüz’de Abluka Kalkıyor, ABD Askerleri Çekiliyor
İşte Kılıçdaroğlu'nun İki Büyük Planı: CHP Kasası Mercek Altında İşte Kılıçdaroğlu'nun İki Büyük Planı
CHP'de Kurultay Yapılacak mı? Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Sert Cevap Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Sert Cevap