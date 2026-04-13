İsrail'in Lübnan Saldırılarında Bilanço Ağırlaşıyor

İsrail ordusunun 2 Mart’tan bu yana Lübnan genelinde sürdürdüğü saldırılarda can kaybı 2 bin 89’a yükseldi. Lübnan hükümeti, yerinden edilenlerin sayısının ise 1,1 milyonu geçtiğini duyurdu.

Lübnan, mart ayı başından bu yana İsrail ordusunun havadan, denizden ve karadan yürüttüğü yoğun saldırılar altında tarihinin en karanlık dönemlerinden birini yaşıyor.

ÇOCUK VE KADIN KAYIPLARI KORKUTUCU BOYUTTA

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 89'a, yaralı sayısı ise 6 bin 762'ye çıktı.

Hayatını kaybedenlerin 166'ının çocuk, 252'sinin kadın olduğu belirtildiği haberde, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısının 88'e, yaralananların sayısının ise 195'e çıktığı aktarıldı.

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ

İsrail ordusunun saldırılarında 6 hastanenin hizmet dışı kaldığı, 101 ambulansın da kullanılamaz hale geldiğine dikkati çekildi.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti. Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı. Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Okul Yolunda Dehşet: İsrail Askerlerinden Filistinli Öğrencilere Ses ve Gaz BombasıOkul Yolunda Dehşet: İsrail Askerlerinden Filistinli Öğrencilere Ses ve Gaz BombasıDünya

Gazze'de Ölüm Durmuyor: Can Kaybı Yine YükseldiGazze'de Ölüm Durmuyor: Can Kaybı Yine YükseldiDünya

Kaynak: AA

Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Vatikan-Beyaz Saray Savaşı | ABD'Lİ Papa Kendi Başkanıyla Karşı Karşıya: 'Korkmuyorum!' Vatikan-Beyaz Saray Savaşı | ABD'Lİ Papa Kendi Başkanıyla Karşı Karşıya: 'Korkmuyorum!'
Hürmüz'e ABD Kilidi! 'Dünya Nefesini Tuttu, Abluka Başladı': Trump'tan 'Yaklaşırlarsa Yok Ederiz' Tehdidi Hürmüz'e ABD Kilidi!
ÇOK OKUNANLAR
ÖTV'siz Araçta Kritik Satış Şartı Ortaya Çıktı: Düzenleme Meclis'ten Geçti ÖTV'siz Araçta Kritik Satış Şartı Ortaya Çıktı: Düzenleme Meclis'ten Geçti
Orta Doğu Yine Diken Üstünde! ABD Abluka İçin Saat Verdi ABD Abluka İçin Saat Verdi
Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı: Yemek Siparişlerinde Artık O Zorunluluk Kaldırıldı Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı: Yemek Siparişlerinde Artık O Zorunluluk Kaldırıldı
AFAD Duyurdu: Antalya'da Deprem AFAD Duyurdu! Antalya'da Peş Peşe Deprem
Hürmüz'e ABD Kilidi! 'Dünya Nefesini Tuttu, Abluka Başladı': Trump'tan 'Yaklaşırlarsa Yok Ederiz' Tehdidi Hürmüz'e ABD Kilidi!