İsrail'in Kuzeyine Roket Saldırısında 11 kişi yaralandı

Lübnan'dan atılan roketler sebebiyle İsrail'in kuzeyinde 5'i ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı.

İsrail'in Kuzeyine Roket Saldırısında 11 kişi yaralandı

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan düzenlenen roket saldırısı nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Açıklamada, roketlerin durdurulup durulmadığına veya saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail'in Kuzeyine Roket Saldırısında 11 kişi yaralandı - Resim : 1

Öte yandan İsrail basını, Lübnan sınırına yakın Shomera yerleşim bölgesi ile Akka kenti yakınlarındaki Mecdel Kurm köyüne roketlerin düştüğüni duyudu.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı Mecdel Kurm'da 5 kişinin ağır şekilde, Shomera'da ise 6 kişinin orta ve hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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