İsrail'in kuzey sınırına Hizbullah saldırısı: 11 İsrailli yaralandı

İsrail'in "Kanal 12" televizyonuna konuşan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı Genel Müdürü Eli Bin, Hurfeiş kasabasına düzenlenen saldırıda yaralanan biri ağır 11 kişinin yaralandığını söyledi.

İHA ile düzenlenen saldırıyı İsrail ordusu da doğruladı.

HİZBULLAH SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Hizbullah saldırının sorumluluğunu üstlenerek, bölgedeki askeri mevziye çok sayıda patlayıcı yüklü İHA fırlattığını bildirdi.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA