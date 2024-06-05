İsrail'in kuzey sınırına Hizbullah saldırısı: 11 İsrailli yaralandı

İsrail'in kuzey sınırında Hizbullah tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 11 İsraillinin yaralandı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı Genel Müdürü Eli Bin, yaptığı açıklamada saldırının Hurfeiş kasabasında gerçekleştiğini bildirdi.

Son Güncelleme:
İsrail'in kuzey sınırına Hizbullah saldırısı: 11 İsrailli yaralandı

İsrail'in "Kanal 12" televizyonuna konuşan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı Genel Müdürü Eli Bin, Hurfeiş kasabasına düzenlenen saldırıda yaralanan biri ağır 11 kişinin yaralandığını söyledi.

İHA ile düzenlenen saldırıyı İsrail ordusu da doğruladı.

HİZBULLAH SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Hizbullah saldırının sorumluluğunu üstlenerek, bölgedeki askeri mevziye çok sayıda patlayıcı yüklü İHA fırlattığını bildirdi.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Almanya'da AfD'li siyasetçi bıçaklı saldırıya uğradı Almanya'da AfD'li siyasetçi bıçaklı saldırıya uğradı
İsrail'in Gazze saldırılarında 'sahte' hesaplarla yürüttüğü kontrol edilemeyen propaganda kampanyası İsrail'in Gazze saldırılarında 'sahte' hesaplarla yürüttüğü kontrol edilemeyen propaganda kampanyası
Kayısı reçeli sulu mu oluyor? Usta şefler reçeli böyle yapıyor ve kıvamı şaşmıyor Kayısı reçeli sulu mu oluyor? Usta şefler reçeli böyle yapıyor ve kıvamı şaşmıyor
Kadınların uzak durması gereken 3 burç! Onlarla evlenmek hayatınızı bitirebilir Kadınların uzak durması gereken 3 burç! Onlarla evlenmek hayatınızı bitirebilir
ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Şimşek o isimlerin üstünü çizdi: Yarın görevden alınacaklar Mehmet Şimşek o isimlerin üstünü çizdi: Yarın görevden alınacaklar
Kavurucu sıcaklar devam ediyor... Meteoroloji uyardı: 12 derece birden artacak Meteoroloji uyardı: 12 derece birden artacak
CHP lideri Özgür Özel'in İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'na yaptığı teklif ortaya çıktı: Mutabakata vardılar Özgür Özel'in Müsavat Dervişoğlu'na yaptığı teklif ortaya çıktı
Erdoğan-Akşener görüşmesi sona erdi Erdoğan-Akşener görüşmesi sona erdi
Ekrem İmamoğlu Belediyeler Birliği Başkanı oldu Ekrem İmamoğlu Belediyeler Birliği Başkanı oldu