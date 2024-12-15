İsrail'in Katliamı Sürüyor, Gazze'de Can Kaybı 44 bin 976'ya Yükseldi

İsrail'in 436 gündür yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 976'ya yükseldi.

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İsrail'in Katliamı Sürüyor, Gazze'de Can Kaybı 44 bin 976'ya Yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği yoğun saldırılar 436 gündür devam ediyor. Bölgede sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail ordusu, Filistinlileri öldürmeye devam ediyor.

SON 24 SAATTE 46 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 5 saldırıda 46 sivilin hayatını kaybettiği, 135 sivilin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Katliamı Sürüyor, Gazze'de Can Kaybı 44 bin 976'ya Yükseldi - Resim : 1

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 44 bin 976'ya, yaralı sayısının da 106 bin 759'a yükseldiği bildirildi.

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Kaynak: İHA

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