İsrail'in Han Yunus saldırıları: Binlerce Filistinli göçe zorlanıyor

Filistinliler, Gazze'nin ikinci büyük şehri Han Yunus'un doğusundaki bölgeleri tahliye ediyor. Bölgeden aktarılan bilgilere göre, gece boyunca ve sabah saatlerinde Han Yunus çevresinde İsrail çok sayıda saldırı gerçekleştirdi. Filistin Kızılayı, saldırılarda sekiz kişinin öldüğünü ve 30’dan fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail’in Rafah’taki saldırılarından kaçan Filistinlilerin sığındığı Han Yunus, bu senenin başındaki saldırılarda da büyük oranda tahribata uğramış ve çok sayıda Filistinli daha önce de bölgeden göç ettirilmişti. Bölgeye geri dönenler ve Rafah’taki saldırılardan kaçan Filistinliler, bugün güvenli olduğunu düşündükleri başka bölgelere doğru harekete geçti. Bölgedeki hastanelerin de tahliye edildiği aktarılıyor.

Birleşmiş Milletlerin Filistinli Mültecilerle Yardımlaşma Ajansı (UNRWA), X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; yaklaşık 250 bin kişinin ‘Gazze’de güvenli bir yer olmamasına rağmen’ yer değiştirmek zorunda kaldığını belirterek saldırıları kınadı. UNRWA, “İnsanlar harap olmuş Han Yunus'a dönmek zorunda kaldıktan sadece haftalar sonra, İsrail yetkilileri bölge için yeni tahliye emirleri verdi. Yine aileler zorunlu göç ile karşı karşıya” açıklamasını yaptı.

İsrail, dün Han Yunus ve çevresindeki bazı bölgelerin tahliye edilmesi istemişti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’in çağrısıyla ilgili “Bu, Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını bir kez daha gösteriyor. Sivilleri korumak için daha fazla çaba gösterilmesi gerekiyor” demişti.

Kaynak: ANKA