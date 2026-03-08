İsrail'in Gazze'deki Katliamı Devam Ediyor: Can Kaybı Yine Arttı

İran'a karşı ABD ile operasyon başlatan İsrail bir yandan da Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Ekim 2025'te ilan edilen ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 641 kişi öldü, 1711 kişi yaralandı. Toplam can kaybı 72 bin 126'ya yükseldi.

İsrail'in Gazze'deki Katliamı Devam Ediyor: Can Kaybı Yine Arttı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında, yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 3 Filistinlinin cenazesi ile 4 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği belirtildi.

ATEŞKESTEN BU YANA 641 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 641 kişinin öldürüldüğü, 1711 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 755 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 126'ya, yaralı sayısının 171 bin 809'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Netanyahu'dan 'İran'a Saldırı Sürecek' Mesajı: 'Sürpriz Planlarımız Var'Netanyahu'dan 'İran'a Saldırı Sürecek' Mesajı: 'Sürpriz Planlarımız Var'Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Gazze
ABD ve İsrail'in İran'a Saldırılarında 9'uncu Gün: İran'ın Yeni Dini Lideri Seçildi! İsmi Açıklanmayacak İran'ın Yeni Dini Lideri Seçildi! İsmi Açıklanmayacak
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Peşezkiyan'dan 'Misilleme' Çıkışı: 'Komşu Ülkelerle Kardeşiz Ancak Karşılık Vermek Zorundayız' 'Komşu Ülkelerle Kardeşiz Ancak Karşılık Vermek Zorundayız'
ÇOK OKUNANLAR
ABD ve İsrail'in İran'a Saldırılarında 9'uncu Gün: İran Ordusu 'Bu Gece' Dedi... Taarruz Operasyonları Artacak İran Ordusu 'Bu Gece' Dedi... Taarruz Operasyonları Artacak
Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Korkutan Alevler İstanbul'da Korkutan Hastane Yangını
Amasya'da Şüpheli Ölüm! Evinde Kanlar İçinde Bulundu Amasya'da Şüpheli Ölüm! Evinde Kanlar İçinde Bulundu
6 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı... Yoğun Kar Yağışı Geliyor 6 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı... Yoğun Kar Yağışı Geliyor
'APP Plaka' Tartışması: Araç Sahipleri Dikkat! Emniyet Açıkladı, Plakanız Geçerli mi? 'APP Plaka' Tartışmasına Emniyet'ten Açıklama