İsrail'in Gazze'deki acımasız saldırıları: Can kaybı 35 bin 800'e ulaştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 230 gündür sürdürdüğü acımasız saldırılar nedeniyle can kaybı giderek artıyor.

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İsrail'in Gazze'deki acımasız saldırıları: Can kaybı 35 bin 800'e ulaştı

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 91 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 35 bin 800'e yükseldi.

İsrail ordusu, son günlerde Gazze'nin çeşitli bölgelerine yönelik 9 katliam gerçekleştirdi ve bu saldırılarda 210 Filistinli de yaralandı.

7 Ekim 2023'ten bu yana süren İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 35 bin 800'e, yaralı sayısı ise 80 bin 200'e ulaştı. Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Kaynak: AA

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