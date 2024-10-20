İsrail'in Gazze Şeridi'ne Yönelik Saldırılarında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 7 Filistinli daha hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan Eş-Şevafi Kliniği yakınındaki bir evi bombaladı. Saldırıda 1 kız çocuğu hayatını kaybetti, bir kadın da ağır yaralandı.

İsrail ordusu Beyt Lahiya'daki polis karakolu yakınında bir grup Filistinliyi hedef aldı. Saldırıda aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu 7 kişi ağır şekilde yaralandı.

İsrail keşif uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin batısında En-Nasr Mahallesi'nde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu 2 kişi öldü. Kentin batısındaki Şeyh Rıdvan Kliniği çevresinde İsrail topçusunun bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu da 4 kişi yaralandı.

- İsrail savaş uçakları güneydeki Refah'ı bombaladı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail savaş uçakları Hirbet el-Ades bölgesinde bir grup Filistinliyi hedef aldı.

Saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Kaynak: AA