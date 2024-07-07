İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırıları Ölüm ve Yıkıma Yol Açıyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılar düzenledi. Bu saldırılar sonucunda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırıları Ölüm ve Yıkıma Yol Açıyor

İsrail ordusu, bugün Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine hava saldırısı düzenledi. Korkunç saldırılar sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

EL RİMAL MAHALLASİ

İsrail ordusu, Gazze'nin batısında bulunan El Rimal mahallesine saldırı düzenledi. Saldırıda birçok ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, tedavi edilmek üzere Gazze kentindeki Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

AL-SABRA MAHALLESİ

Al-Sabra mahallesine düzenlenen saldırı sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırı sonucu hayatını kaybedenler için Gazze Şeridi'ndeki Ehli Baptist Hastanesi'nde cenaze namazı kılındı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları büyük üzüntü yaşadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırıları Ölüm ve Yıkıma Yol Açıyor - Resim : 1

ŞUCAİYYE MAHALLESİ

Şücaiyye Mahallesi'nde bulunan Filistinli Ebu Cevade ailesinin evi de İsrail savaş uçakları tarafından vuruldu. Saldırıda 3'ü çocuk, 7 Filistinli hayatını kaybetti.

KUTSAL AİLE OKULUNU BOMBALADI

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir okulu hedef alması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze kentinin batısında yüzlerce Müslüman ve Hristiyan sığınmacının kaldığı "Kutsal Aile" Okulunu bombaladı.

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada da ekiplerin, saldırı sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesine ulaştığı duyuruldu.

Kaynak: AA

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