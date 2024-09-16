İsrail'in Gazze Şeridi'ne Bombardıman! 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin sığındığı Sumud Mülteci Kampı'ndaki ekmek fırınına hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu ölen 5 Filistinlinin naaşının kentteki Nasır Hastanesine nakledildiği aktarıldı.

İsrail savaş uçakları, ayrıca Refah kentindeki Şüheda Caddesi'nin Misbah bölgesinde traktörle seyir halinde olan Filistinlileri hedef aldı.

Saldırıda, Kişta ailesinden Muhammed ve Nur Hamdan adlı iki kardeş yaşamını yitirdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 226 Filistinli öldü, 95 bin 413 kişi yaralandı.

Kaynak: AA