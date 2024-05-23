Gazze'de can kaybı 35 bin 800'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombardımanı 230'uncu günde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte sivillere 9 saldırı gerçekleştirdiği, 91 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 35 bin 800'e, yaralananların sayısının 80 bin 11'e yükseldiği aktarıldı. Ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında cansız bedenlerin bulunduğu, ambulansların ve sivil savunma görevlilerinin İsrail'in engeli nedeniyle cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Kaynak: İHA