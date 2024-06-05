İsrail'in Gazze saldırılarında 'sahte' hesaplarla yürüttüğü kontrol edilemeyen propaganda kampanyası

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, İsrail Diaspora Bakanlığı, ABD Kongresi, Senatosu ve Temsilciler Meclisi üyelerini İsrail ordusuna fon sağlamaya çağıran sahte hesapların kullanıldığı bir operasyon düzenledi.

OPERASYON İÇİN 2 MİLYON DOLAR HARCANDI

Operasyona katılan yetkililere ve belgelere göre, İsrail, geçen yıl ABD Kongresi, Senatosu ve Temsilciler Meclisi üyelerini ve ABD halkını hedef alan İsrail yanlısı mesajlarla dolu bir etki kampanyası yürüttü. Bu kampanya için yaklaşık 2 milyon dolar harcandı ve İsrailli "Stoic" adlı şirket tarafından yürütüldü.

Kampanya kapsamında, "gerçek Amerikalılar" gibi davranan yüzlerce sahte hesap kullanıldı. Bu hesaplar, özellikle siyahi ve Demokrat Parti'li Temsilciler Meclisi üyelerine odaklanarak onları İsrail ordusunu finanse etmeye çağırdı. Paylaşımların çoğu, yapay zeka destekli sohbet robotu ChatGPT kullanılarak oluşturuldu.

Uzmanlar, bu operasyonun, İsrail hükümetinin ABD hükümetini etkilemeye yönelik belgelenmiş ilk vakası olduğunu belirtiyor.

İSRAİL DİASPORA BAKANLIĞI KAMPANYAYA DAHİL OLDUĞUNU REDDETTİ

İsrail Diaspora Bakanlığı, bu kampanyaya dahil olduğunu reddetti ve Stoic ile bir bağlantısı olmadığını belirtti. Stoic ise konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.

OpenAI ve Facebook, Instagram, Threads ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın geçen hafta yaptığı açıklamaya göre, bu kampanyanın yaygın bir etkisi olmadı.

FakeReporter, sahte hesapların X, Facebook ve Instagram'da 40 binden fazla takipçi topladığını tespit etti. Ancak Meta, bu takipçilerin çoğunun bot olabileceğini ve geniş kitle oluşturmadığını kaydetti.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDEN 'İSRAİL İÇİN DİJİTAL ASKER' OLMAK ÜZERE DAVET

The Times tarafından görüntülenen mesajlara göre, Ekim 2023'te düzinelerce İsrailli teknoloji "Start-Up"ı, savaş sırasında İsrail için "dijital askerler" olmak üzere acil toplantılara davet içeren e-postalar ve WhatsApp mesajları aldı.

E-posta ve mesajların bazıları İsrail hükümet yetkililerinden ve kuluçka merkezlerinden geldi.

İLK TOPLANTI EKİM 2023'TE YAPILDI

İlk toplantı Ekim 2023 ortasında Tel Aviv'de yapıldı. 3 katılımcının söylediğine göre, bu, İsraillilerin ülkenin savaş çabalarına yardımcı olmak için teknik becerilerini gönüllü olarak sunabilecekleri gayriresmi bir toplantı gibi görünüyordu.

Bu 3 kişi, toplantıya çeşitli hükümet bakanlıklarının üyelerinin de katıldığını söyledi.

Toplantı kayıtlarına göre katılımcılara, "İsrail için savaşçı" olabilecekleri ve ülke adına "dijital kampanyalar" yürütülebileceği söylendi.

SAHTE HESAPLAR, SİYASİ İSİMLERİ İSRAİL YANLISI YORUMLARA ZORLADI

Sahte hesaplardan bazıları, Torres'in X'teki paylaşımlarına üniversite kampüslerinde ve ABD'nin büyük şehirlerindeki "antisemitizm" hakkında yorum yaparak yanıt verdi.

Torres'in 8 Aralık 2023'te X'te yangın güvenliği hakkında yaptığı bir paylaşıma yanıt olarak bir sahte hesap, "Çatışmayı Hamas'ın yürüttüğünü" belirtti. Söz konsusu gönderide Yahudilere zulmedildiğini söyleyen bir "etiket (hashtag)" de yer alıyordu.

Sahte hesaplar Facebook'ta Jeffries'in herkese açık sayfasında, Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze'de Hamas üyelerini istihdam ettiğine dair bir raporu görüp görmediğini soran bir paylaşımda bulundu.

Torres, Jeffries ve Warnock ise yorum taleplerine yanıt vermedi.

SAHTE HABER SİTELERİ OLUŞTURULDU

FakeReporter'ın analizine göre kampanya ayrıca "Non-Agenda" ve "UnFold Magazine" gibi sahte isimlerle CNN ve Wall Street Journal gibi yayın organlarından İsrail'in savaş sırasındaki tutumunu destekleyen materyaller çalıp yeniden yazan 3 sahte haber sitesi oluşturdu.

Reddit'teki sahte hesaplar daha sonra sözde haber sitelerindeki makalelere bağlantı vererek bunların tanıtımına yardımcı oldu. Ancak bu çaba özensizdi. Bazı hesaplarda kullanılan profil resimleri bazen oluşturdukları kurgusal kişiliklerle uyuşmuyordu ve paylaşımlarda kullanılan dil yapmacıktı.

STONİC, İSLAM KARŞITI MESAJLAR YAYINLAMAK İÇİN SAHTE KİŞİ OLUŞTURDU

En az 2 örnekte, profil fotoğrafları siyah erkeklere ait olan hesaplar "orta yaşlı Yahudi bir kadın" olduklarına dair paylaşımlarda bulundu.

Sahte hesapların İsrail yanlısı makaleler paylaştığı 118 gönderide de aynı cümle yer aldı.

Geçen hafta Meta ve OpenAI, etki kampanyasını Stoic'e atfeden raporlar yayınladı. Meta, operasyonla bağlantılı 510 Facebook hesabını, 11 Facebook sayfasını, 32 Instagram hesabını ve bir Facebook grubunu kaldırdığını açıkladı.

OpenAI, Stoic'in, İsrail, Kanada ve ABD'de kullanılan sosyal medya hizmetlerinde İslam karşıtı mesajlar yayınlamak için gerçek kişilerin yerine geçecek kurgusal kişilikler ve biyografiler oluşturduğunu duyurdu.

Stoic, LinkedIn sayfasında yapay zeka destekli kampanyalar yürütme kabiliyetini tanıtırken, "İleriye baktığımızda, yapay zekanın siyasi kampanyalardaki rolünün, kampanyaların strateji oluşturma, yürütme ve değerlendirme şeklini yeniden şekillendirerek dönüştürücü bir sıçramaya hazırlandığı açıktır." ifadelerine yer vemişti. Ancak 31 Mayıs itibarıyla Stoic bu paylaşımları LinkedIn'den kaldırdı.