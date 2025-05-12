İsrail'in Bombardımanı Sürüyor! Gazze'de Can Kaybı 52 Bin 862 Oldu

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 33 artarak, 52 bin 862'ye çıktı.

İsrail'in Bombardımanı Sürüyor! Gazze'de Can Kaybı 52 Bin 862 Oldu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin açıklama yaptı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 33 ölü ve 94 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 749 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 7 bin 607 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 862'ye, yaralıların sayısının da 119 bin 648'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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