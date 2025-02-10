İsrailli Bakandan Skandal Çağrı, Gazze'ye Yeniden Saldırma Sinyali

Yerel bir radyo kanalında yaptığı açıklamada, Chikli, ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesinin İsrail için tehlikeli olduğunu savundu ve ABD yönetiminin de mevcut koşullar altında bu aşamanın mümkün olmadığını düşündüğünü ileri sürdü.

Bakan Chikli, Hamas'ın yeniden toparlandığını ve Gazze'ye yönelik saldırıların yeniden başlaması gerektiğini ifade etti.

15 Ocak'ta Katar'ın aracılığıyla, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığı bildirilmişti.

Kaynak: AA