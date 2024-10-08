İsrail'e Siber Saldırı! Spor Kulüplerini Hacklediler

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin İsrail'e geniş çaplı siber saldırılar düzenleme çağrısının ardından hackerlar, İsrail'deki spor sitelerine sızmaya başladı. Bir yıldır Gazze Şeridi'ne yönelik ağır bombardımanına devam eden İsrail'in büyük kulüpler ile basketbol, ​​hentbol ve yüzme federasyonlarının internet sitelerine siber saldırı düzenlendi.

Hacklenen siteler arasında Maccabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv, Maccabi Rishon Lezion ve Hapoel Beersheba futbol kulüpleri ile basketbol, ​​hentbol ve yüzme federasyonları yer aldı.

Sitelerde arka fonda Mescid-i Aksa ve üzerinde "Sonsuza Kadar Gazze" (GAZA 4 EVER) ve "Savaş başladı, hazırlanın" yazıları ve önde ise Ebu Ubeyde'nin resmi yer aldı.

Haberde, resimlerin kaldırıldığı ancak sitelerin hacklenmesinden kaynaklanan hasarın boyutunun henüz tespit edilemediği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze'de soykırıma başladığı 7 Ekim'in birinci yılı dolayısıyla savaşın gidişatı ve bölgedeki gelişmeleri ele aldığı görüntülü mesajında "İsrail ile her alanda mücadele edilmesi gerektiğini belirterek Filistin halkı ve direnişini destekleyen elektronik savaş uzmanlarına İsrail'e geniş çaplı siber saldırılar düzenleme çağrısı" yapmıştı.

Kaynak: AA