İsrail'e Roket Yağdı: Ölü ve Yaralılar Var

İsrail medyasında yer alan haberlerde, İsrail’in kuzeyine yönelik hava saldırıları sonucu Kiryat Şmona'da 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, Hizbullah’ın Lübnan’dan İsrail’in kuzeyindeki Celile ve Hayfa’ya yaklaşık 40 roket fırlattığını tespit ettiğini, roketlerin büyük bir kısmının Kiryat Şmona bölgesine atıldığını aktardı. Hizbullah, Kiryat Şmona saldırısının sorumluluğunu üstlendi.

İsrail ordusu, İsrail Hava Kuvvetleri’nin Lübnan'ın Beyrut kentindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah’a ait silah ve istihbarat tesislerine yönelik çeşitli noktalara hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

Kaynak: ANKA