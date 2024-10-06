İsrail’e Hizbullah 25 Roket Fırlattı

İsrail tarafından yapılan açıklamada, Lübnan’daki Hizbullah mevzilerinden İsrail’in kuzeyine 25 roket ile birkaç insansız hava aracı (İHA) fırlatıldığı duyuruldu. Roketlerden bazıları bölgeye isabet etti.

İsrail’e Hizbullah 25 Roket Fırlattı

İsrail’in Lübnan’daki saldırıları devam ederken, Hizbullah Hareketi de binlerce kişinin ölümüne neden olan saldırılara karşılık veriyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah mevzilerinden İsrail’in kuzeyine 25 roket ile birkaç insansız hava aracı (İHA) fırlatıldığı bildirildi. Batı ve Yukarı Celile’ye atılan 25 roketten bazılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtilen açıklamada, bazı roketlerin ise bölgeye isabet ettiği kaydedildi. IDF, Batı Celile üzerinde birkaç İHA’nın da hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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