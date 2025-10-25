İsrail'e Baskı Sonuç Verdi! Mısır Ekipleri Gazze’ye Giriyor

İsrail, Mısır arama kurtarma ekiplerinin Gazze’ye girmesine izin verdi. Bu kararın, ABD’nin baskısı sonrası bu kararı aldığı belirtildi.

İsrail'e Baskı Sonuç Verdi! Mısır Ekipleri Gazze’ye Giriyor
İsrail, Gazze Şeridi’ne Mısır arama kurtarma ekiplerinin girmesine onay verdi. İsrail medyasına göre karar, ABD’nin yoğun baskısı sonucu alındı. Böylece İsrail, uzun süredir reddettiği yabancı ekiplerin bölgeye girmesine ilk kez izin vermiş oldu.

HAMAS DESTEK İSTEMİŞTİ

Mısır ekibinin Uluslararası Kızılhaç (ICRC) koordinasyonuyla faaliyet göstereceği, çalışmaların Gazze’nin kuzeyinde yoğunlaşacağı belirtildi. Hamas ise gerekli ekipmana sahip olmadıkları için arama çalışmalarında dış destek talep ettiklerini bildirdi. Taraflar arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması 10 Ekim’de yürürlüğe girmiş, Hamas şu ana kadar 16 cesedi İsrail’e teslim etmişti. İsrail, Gazze’de halen 13 İsrailli esirin cesedinin bulunduğunu iddia ediyor.

Kaynak: AA

