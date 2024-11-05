İsrail'den Türkiye Dahil 52 Ülkeye 'Şer Ekseni'nde Olma Suçlaması

Türkiye’nin girişimiyle 52 ülkenin imzaladığı ve Birleşmiş Milletler’e sunulan İsrail’e silah ambargosu uygulanmasına yönelik çağrıyı içeren mektuba İsrail cephesinden yanıt geldi.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimî Temsilcisi Danny Danon, 52 ülke ile birlikte İsrail'a silah ambargosu uygulanmasını talep eden Türkiye'yi "kötü niyetli" olmakla suçladı. Danon, Türkiye ile ilgili, "Eylemlerinin motivasyonu, şer eksenindeki diğer ülkelerin de desteğini alarak çatışmalar yaratmak olan bir ülkeden başka ne beklenebilir?" dedi.

BM’ye sunulan 52 ülkenin imzasının bulunduğu mejtunu "Şer ekseninin, uluslararası sahnede İsrail'e karşı gülünç bir eylemi" olarak anan Danon, BM’nin de "adalet ve etik değerleri savunan liberal devletler tarafından değil, kötü niyetli ülkeler tarafından" yönlendirildiği savunmasında bulundu.

Danon, İsrail’in çıkarları için "her türlü siyasi ve askeri saldırıya karşı" mücadele vermeye devam edeceğini söyledi.

MEKTUPTA İMZASI BULUNAN ÜLKELER

Söz konusu mektubu imzalayan ülkeler arasında şunlar yer alıyor:

Türkiye, Filistin, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Bolivya, Brezilya, Brunei Darusselam, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Fas, Gambiya, Güney Afrika, Irak, İran, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kolombiya, Komorlar Birliği, Kuveyt, Küba, Libya, Lübnan, Maldivler, Malezya, Meksika, Mısır, Moritanya, Namibya, Nijerya, Nikaragua, Norveç, Pakistan, Rusya, Saint Vincent ve Grenadinler, Sao Tome ve Principe, Senegal, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Şili, Tunus, Umman, Ürdün, Venezuela, Vietnam, Yemen ve Zimbabve.