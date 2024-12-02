İsrail'den Suriye’deki Çatışmalara İlişkin Açıklama

Dışişleri Bakanı Sa’ar, Israel Hayom gazetesinin düzenlediği güvenlik konferansında, 27 Kasım'da Esed rejim güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında Halep ilinin batı kırsalında başlayan çatışmaların ardından Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin konuştu. Sa'ar, "(Suriye) Bu konuda taraf tutmak istemiyoruz." ifadesini kullandı.

'İYİ BİR TARAF YOK'

Şam yönetimi ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında tercih edilebilecek "iyi bir taraf" olmadığını savunan Sa'ar, İsrail'in askeri operasyonlara doğrudan taraf olmadığını ancak Suriye’deki gelişmeleri yakında takip ettiğini belirtti.

SURİYE’DE ÇATIŞMALAR

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. Silahlı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Kaynak: AA