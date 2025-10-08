İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu’ndaki gemilere, uluslararası sularda İsrail donanması tarafından müdahale edildi. Filodan yapılan açıklamada, gemilere askerlerin çıktığı ve iletişimin kesildiği bildirildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail donanması unsurları, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yolda olan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemileri uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladı.

Filonun yaptığı canlı yayınlarda İsrail ordusunun "durulmaması halinde gemilere müdahale edeceği" anonsları duyuldu. Yayında, anonslar sonrası gemilerdeki katılımcıların önceden belirlenen acil durum protokollerine göre can yeleklerini giyerek oturmuş halde beklediği görüldü.

Filodaki gemilerin etrafının İsrail donanmasına ait hücumbotlarla sarıldığı görülen canlı yayında, gemilerdeki katılımcıların telefonlarını denize attıkları görüntüler de ekranlara yansıdı. Filonun amiral gemisi durumundaki Vicdan’dan yapılan canlı yayında, filo sözcülerinden Kasım Aktağ, "Gemiler etrafımızı sardı, askerler gemiye çıkmak için yanaşıyor, bizleri asla unutmayın, gündemde tutun, birlik beraberliğimizi koruyalım." dedi.

İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı - Resim : 1
Gemilerdeki katılımcılar önceden belirlenen acil durum protokollerine göre can yeleklerini giyerek oturdu

CANLI YAYIN KESİLDİ

Anonslardan sonra canlı yayın kesilirken, İsrail askerleri gemilere çıkmaya başladı ve çok sayıda tekneyle irtibat koptu. Filonun basın bilgilendirme grubundan yapılan açıklamada, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı. Gemiyle iletişimimiz koptu." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, İsrail unsurlarının Gazze'den yaklaşık 120 deniz mili uzaklıkta filoya saldırdığı aktarıldı.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, müdahale edilen gemilerin ve yolcuların İsrail’deki bir limana transfer edildiğini duyurdu. Açıklamada, yolcuların güvende olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu, kısa süre içinde sınır dışı edilmelerinin beklendiği kaydedildi.

Özgürlük Filosu’nda amiral gemisi Vicdan dışında 8 tekne bulunuyordu. Filoda yer alan katılımcılar, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve 15 yılı aşkın süredir süren ablukayı protesto etmek amacıyla yola çıkmıştı.

Sumud Filosu'ndaki 15 Türk Aktivist Daha İstanbul’daSumud Filosu'ndaki 15 Türk Aktivist Daha İstanbul’daDünya

Sumud Filosu Aktivistleri İsrail Hapishanelerinde Açlık Grevi BaşlattıSumud Filosu Aktivistleri İsrail Hapishanelerinde Açlık Grevi BaşlattıDünya

Sumud Filosu'ndaki Aktivistler Nasıl Kurtarıldı? Bakan Fidan AnlattıSumud Filosu'ndaki Aktivistler Nasıl Kurtarıldı? Bakan Fidan AnlattıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Saldırı
Son Güncelleme:
Togg’lar En Güçlü Versiyonuyla Piyasaya Resmen Girdi! Üretimi Sınırlı, Çift Motorlu T10X ve T10F Satışa Çıktı Bu Togg’lar Çok Can Yakar! Satışa Çıktı
Coca Cola ve Pepsi'ye Rakip Olarak Piyasaya Girmişti! Dev Şirket 2.6 Milyon Dolarla İflas Bayrağını Çekti Dev Şirket 2.6 Milyon Dolarla İflas Etti
Almanya'da Şok! Yeni Belediye Başkanına Bıçaklı Saldırı Almanya'da Şok! Yeni Belediye Başkanına Bıçaklı Saldırı
Madrid’de Facia! Çöken Binada Can Pazarı Madrid’de Facia! Çöken Binada Can Pazarı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü İsimlere Operasyon! İrem Derici, Simge Sağın, Hadise, Dilan Polat ve Engin Polat Gözaltına Alındı Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu! 21 İsim Gözaltında
Ünlü Şarkıcı İrem Derici Gözaltına Alındı Ünlü Şarkıcı İrem Derici Gözaltına Alındı
İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı
Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı: Gök Patlayacak! 36 İl İçin Sarı ve Turuncu Kodlu Uyarı Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Fenerbahçe'de Szymanski Defteri Kapanıyor mu? Fenerbahçe'de Szymanski Defteri Kapanıyor mu?