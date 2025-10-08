İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail donanması unsurları, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yolda olan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemileri uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladı.

Filonun yaptığı canlı yayınlarda İsrail ordusunun "durulmaması halinde gemilere müdahale edeceği" anonsları duyuldu. Yayında, anonslar sonrası gemilerdeki katılımcıların önceden belirlenen acil durum protokollerine göre can yeleklerini giyerek oturmuş halde beklediği görüldü.

Filodaki gemilerin etrafının İsrail donanmasına ait hücumbotlarla sarıldığı görülen canlı yayında, gemilerdeki katılımcıların telefonlarını denize attıkları görüntüler de ekranlara yansıdı. Filonun amiral gemisi durumundaki Vicdan’dan yapılan canlı yayında, filo sözcülerinden Kasım Aktağ, "Gemiler etrafımızı sardı, askerler gemiye çıkmak için yanaşıyor, bizleri asla unutmayın, gündemde tutun, birlik beraberliğimizi koruyalım." dedi.

CANLI YAYIN KESİLDİ

Anonslardan sonra canlı yayın kesilirken, İsrail askerleri gemilere çıkmaya başladı ve çok sayıda tekneyle irtibat koptu. Filonun basın bilgilendirme grubundan yapılan açıklamada, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı. Gemiyle iletişimimiz koptu." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, İsrail unsurlarının Gazze'den yaklaşık 120 deniz mili uzaklıkta filoya saldırdığı aktarıldı.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, müdahale edilen gemilerin ve yolcuların İsrail’deki bir limana transfer edildiğini duyurdu. Açıklamada, yolcuların güvende olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu, kısa süre içinde sınır dışı edilmelerinin beklendiği kaydedildi.

Özgürlük Filosu’nda amiral gemisi Vicdan dışında 8 tekne bulunuyordu. Filoda yer alan katılımcılar, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve 15 yılı aşkın süredir süren ablukayı protesto etmek amacıyla yola çıkmıştı.

Kaynak: AA