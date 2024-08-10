İsrail'den Lübnan'ın Güneyindeki Köye Saldırı

İsrail topçu birlikleri, Lübnan'ın güneyindeki Ayta ash Shab köyüne saldırı gerçekleştirdi. Bölgeden duman yükseldi.

Son Güncelleme:
İsrail'den Lübnan'ın Güneyindeki Köye Saldırı

İsrail-Lübnan hattındaki gerilim devam ediyor. İsrail güçleri, saat 14.00 sıralarında Lübnan'ın güneyinde sivillerin terk etmek zorunda kaldığı Ayta ash Shab köyüne top atışları gerçekleştirdi. Ayrıca güneydeki çok sayıda farklı nokta İsrail'in hedefi oldu. Düşen mühimmat sesleri, Rymach köyünden duyuldu. Saldırının ardından bölgeden dumanlar yükseldi.

İsrail savaş uçakları sabah saatlerinden bu yana bölgede yoğun uçuş gerçekleştiriyor. İsrail'in devam eden saldırılarına Hizbullah güçleri de karşılık veriyor.

İsrail Gazze'de Ateşkes İçin Heyet Gönderiyor: Tarih Belli Olduİsrail Gazze'de Ateşkes İçin Heyet Gönderiyor: Tarih Belli OlduDünya

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Elektrik Faturası O Kişilere Artık Ücretsiz! Tek Kuruş Bile Ödemeyecekler Elektrik Faturası O Kişilere Artık Ücretsiz! Tek Kuruş Bile Ödemeyecekler
ABD'de Kaybolan Otizmli Çocuk Böyle Bulundu ABD'de Kaybolan Otizmli Çocuk Böyle Bulundu
Kuzey Kore, Sel Felaketi İçin Yardımları Reddetti Kuzey Kore, Sel Felaketi İçin Yardımları Reddetti
Kuru Dağdan Orman Yarattı: 20 Yılın Emeği, Her Yıl Oluk Oluk Ceviz Akıyor Kuru Dağdan Orman Yarattı: 20 Yılın Emeği, Her Yıl Oluk Oluk Ceviz Akıyor
Gazze'de Can Kaybı 40 Bine Dayandı Gazze'de Can Kaybı 40 Bine Dayandı
61 Kişi Ölmüştü... Brezilya'da Düşen Yolcu Uçağıyla İlgili Detaylar Ortaya Çıktı Brezilya'da Düşen Uçakla İlgili Detaylar Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Şener Şen'in Ankara'daki Oyununa Saldırı: Cam Şişeler Fırlatıldı, Oyuna Ara Verildi Şener Şen'in Ankara'daki Oyununa Saldırı
Zara, Pull&Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti... İspanyol Giyim Devi Türkiye'den Çekiliyor mu? İspanyol Giyim Devi Türkiye'den Çekiliyor mu?
Yerine Metin Feyzioğlu Atanmıştı! Görev Yeri Belli Olmayan Egemen Bağış'tan İlk Açıklama Görev Yeri Belli Olmayan Egemen Bağış'tan İlk Açıklama
Dünyaca Ünlü Markadan Türkiye Kararı: Tüm Ürünlerin Satışını Yasakladılar! Dünyaca Ünlü Markadan Türkiye Kararı: Tüm Ürünlerin Satışını Yasakladılar!
'Fransız Okulları' Krizinde Yeni Gelişme! MEB Kararını Verdi 'Fransız Okulları' Krizinde Yeni Gelişme