İsrail'den Lübnan'da Araca Saldırı! 1 Ölü, 3 Yaralı
İsrail güçlerinin, Lübnan'ın güneyinde bir araca yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 3 kişi de yaralandı.
İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Aytarun beldesine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği açıklandı. Hafif ticari aracın hedef alındığı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, biri çocuk 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Ayrıca Aytarun beldesine İsrail'e ait İHA'lardan lazer güdümlü 3 füze atıldığı bildirildi.
Hafif ticari bir aracın vurulduğu, İsrail ordusunun bölge sakinlerini korkutmak için Nebatiye'ye bağlı Meys el-Cebel beldesine doğru ateş açtığı aktarıldı.
ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR
İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.
Ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail'in düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtiliyor.
Kaynak: AA