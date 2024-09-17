İsrail'den Lübnan'a Saldırı! Çağrı Cihazlarını Patlattılar: 8 Kişi Öldü, 2 Bin 750 Yaralı

İsrail’in Lübnan’daki "pager" isimli çağrı cihazlarına sızması sonucu binden fazla Lübnanlı yaralandı. Lübnan resmi ajansı NNA’dan yapılan açıklamada, "Beyrut’un güney banliyöleri ile Lübnan’ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. Yüksek teknoloji kullanılarak taşınabilir pager sistemleri patlatıldı ve çok sayıda yaralı olduğu, yaralıların hastanelere nakledildiği bildirildi" ifadeleri kullanıldı.

İlk belirlemelere göre, Beyrut'ta Hizbullah'ın kontrolündeki Dahia semtinin yanı sıra, Bekaa vadisinin kuzeyi, Sur, Bint Cbeyl ve Güney Lübnan, Nebatiye ve diğer bölgelerde de yaralılar olduğu belirtildi.

SİNYAL VERİP PATLADI

Lübnan’da bazı çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde, taşınabilir cihazların sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği fark ediliyor.

Yaralananlar arasında İran’ın Lübnan Büyükelçisi Mojtaba Amani'nin de bulunduğu bildirildi.

Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi.

'CİHAZLARI KULLANMAYIN' ÇAĞRISI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, acil servislere gelen yüksek sayıda yaralılarla ilgilenmek için tüm sağlık çalışanlarına görev yaptıkları sağlık merkezine gitmeleri talimatı verdi. Lübnanlılardan kan bağışı yapmalarını talep eden Sağlık Bakanlığı, yollarda ambulanslara öncelik verilmesi çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanlığı, personelinden ve vatandaşlardan çağrı cihazları kullanmamasını istedi.

Başkent Beyrut sokaklarında onlarca ambulansın hareketliliği gözlemlenirken Lübnan askerleri de kentteki kaos ve trafikteki yoğunluğu ortadan kaldırmak için caddelerde konuşlandı.

Saldırı sonrası cihazın son hali şu şekilde görüntülendi:

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan Sağlık Bakanı, ülke genelinde çağrı cihazlarının patlaması sonucu 8 kişinin öldüğünü, 2 bin 750 kişinin yaralandığını söyledi.

Kaynak: AA