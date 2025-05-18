İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı! Biri Asker 2 Yaralı

İsrail güçleri, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda biri asker, 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı! Biri Asker 2 Yaralı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde hava saldırısı düzenlediği açıklandı. Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Düşman İsrail'in güneydeki Nebatiye kentine bağlı Beyt Yahun bölgesindeki kontrol noktasında bir hafif ticari aracı hedef aldı" ifadelerine yer verildi. Söz konusu saldırıda bir askerin yaralandığı bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde de İsrail'in bahsi geçen saldırıyı insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği aktarıldı. İsrail'in İHA'yla bir hafif ticari aracı hedef aldığı saldırıda biri asker 2 kişinin yaralandığı aktarılan haberde, ayrıca İsrail savaş uçaklarının da ülkenin doğusundaki Beka bölgesinde uçuşlar gerçekleştirdiği belirtildi.

ATEŞKES İHLAL EDİLİYOR

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

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Kaynak: AA

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