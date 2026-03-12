İsrail'den Lübnan'a Ağır Saldırı! 50 Bina Yıkıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Saldırıda 200 füze kullanıldığı ve yüksek katlı 50 binanın tamamen yıkıldığı bildirildi.

ÇIKMALARINA FIRSAT VERMEDEN...

Saldırı öncesinde İsrail, bölgedeki sivillere güvenli yerlere gitmeleri çağrısında bulundu. Ancak kısa süre sonra yoğun bombardıman başladı ve Dahiye’de art arda patlamalar kaydedildi. Olayın görüntüleri uluslararası yayınlarda canlı olarak yansıdı. Lübnan yetkilileri, saldırılarda ilk bilgilere göre 20 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bölgedeki can kaybının artmasından endişe ediliyor.

İSRAİL İTİRAF ETTİ

İsrail’in açıklamasında, saldırının belirli hedefleri vurmayı amaçladığı belirtildi. Ancak yoğun bombardımanın sivil alanlarda büyük yıkıma yol açtığı gözlemlendi. Açıklamada Beyrut’a 200 füze gönderildiği ve yüksek katlı 50 binanın yıkıldığı belirtildi.

Bu arada Lübnan Ulusal Haber Ajansı, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı noktalarda karadan işgal için ilerlediğini bildirdi.

