İsrail'den Lübnan'a Ağır Saldırı! 50 Bina Yıkıldı

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’u 200 füzeyle vurdu. Yoğun bombardımanda yüksek katlı 50 bina yıkılırken, ilk bilgilere göre en az 20 kişi öldü.

Son Güncelleme:
İsrail'den Lübnan'a Ağır Saldırı! 50 Bina Yıkıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Saldırıda 200 füze kullanıldığı ve yüksek katlı 50 binanın tamamen yıkıldığı bildirildi.

ÇIKMALARINA FIRSAT VERMEDEN...

Saldırı öncesinde İsrail, bölgedeki sivillere güvenli yerlere gitmeleri çağrısında bulundu. Ancak kısa süre sonra yoğun bombardıman başladı ve Dahiye’de art arda patlamalar kaydedildi. Olayın görüntüleri uluslararası yayınlarda canlı olarak yansıdı. Lübnan yetkilileri, saldırılarda ilk bilgilere göre 20 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bölgedeki can kaybının artmasından endişe ediliyor.

İsrail'den Lübnan'a Ağır Saldırı! 50 Bina Yıkıldı - Resim : 1

İSRAİL İTİRAF ETTİ

İsrail’in açıklamasında, saldırının belirli hedefleri vurmayı amaçladığı belirtildi. Ancak yoğun bombardımanın sivil alanlarda büyük yıkıma yol açtığı gözlemlendi. Açıklamada Beyrut’a 200 füze gönderildiği ve yüksek katlı 50 binanın yıkıldığı belirtildi.

Bu arada Lübnan Ulusal Haber Ajansı, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı noktalarda karadan işgal için ilerlediğini bildirdi.

İsrail'in Lübnan Saldırıları 700 Bin Kişiyi Yerinden Ettiİsrail'in Lübnan Saldırıları 700 Bin Kişiyi Yerinden EttiDünya

İsrail'in Lübnan Saldırılarında Ölü Sayısı 217'ye Çıktıİsrail'in Lübnan Saldırılarında Ölü Sayısı 217'ye ÇıktıDünya

İsrail Beyrut'u Niye Vuruyor?İsrail Beyrut'u Niye Vuruyor?Güncel

Kaynak: AA

Etiketler
Lübnan İsrail
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ABD-İsrail'in Okul Saldırılarında Can Kaybı 206'ya çıktı ABD-İsrail'in Okul Saldırılarında Can Kaybı 206'ya çıktı
ABD'den İlkokul Katliamına 'İnsani Hata' Kılıfı! Trump İran'ı Suçlamıştı ABD'den İlkokul Katliamına 'İnsani Hata' Kılıfı!
ÇOK OKUNANLAR
ABD Türkiye'ye İade Edecekti: Eylem Tok Dosyasında Yeni Karar ABD Türkiye'ye İade Edecekti: Eylem Tok Dosyasında Yeni Karar
İsrail'den Lübnan'a Ağır Saldırı! 50 Bina Yıkıldı İsrail'den Lübnan'a Ağır Saldırı! 50 Bina Yıkıldı
İlber Ortaylı Yoğun Bakımda: Fatih Altaylı Duyurdu, Ailesinden Açıklama Geldi İlber Ortaylı Yoğun Bakıma Kaldırıldı
ABD - İran - İsrail Savaşında 12.Gün | ABD ve İsrail Üslerine Yoğun Bombardıman! Ölüm Füzeleri Ateşleniyor ABD ve İsrail'e Ait 2 Gemi Hürmüz Boğazı'nda Vuruldu
İran’ın Yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'e Saldırı: Sağlık Durumu Nasıl? İran’ın Yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'e Saldırı: Sağlık Durumu Nasıl?