İsrail'den Kritik İddia: 'Hamas’ın Üst Düzey Yetkilisi Kassab Öldürüldü'

İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine bugün düzenlenen saldırılarda Hamas'ın üst düzey yetkilisi Izz al-Din Kassab'ın öldürüldüğünü öne sürdü. Kassab'ın yardımcısı Ayman Ayesh’in de aynı saldırıda öldürüldüğü iddia edildi.

Son Güncelleme:
İsrail'den Kritik İddia: 'Hamas’ın Üst Düzey Yetkilisi Kassab Öldürüldü'

İsrail güçleri, bugün Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine saldırılar düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, güneydeki kentte düzenlenen saldırılarda Hamas'ın üst düzey yetkilisi Izz al-Din Kassab'ın öldürüldüğü iddia edildi.

Açıklamada, “Kassab önemli bir güç kaynağıydı ve rolü gereği Hamas’ın Gazze Şeridi'ndeki diğer gruplarla stratejik ve askeri ilişkilerinden sorumluydu. İsrail Devleti'ne karşı terör saldırılarının yürütülmesini yönetme yetkisine sahipti” ifadeleri kullanıldı.

IDF, Kassab'ın yardımcısı Ayman Ayesh’in de aynı saldırıda öldürüldüğünü iddia etti.

Kaynak: İHA

Etiketler
İsrail Hamas
Son Güncelleme:
Günlerce Sadece Bu 3 Yiyeceği Yiyen Genç Kız Gözlerini Kaybetti Günlerce Sadece Bu 3 Yiyeceği Yiyen Genç Kız Gözlerini Kaybetti
ABD'de Yetkililer El Koymuştu! Fenomen Sincap İçin İmza Kampanyası Fenomen Sincap İçin İmza Kampanyası
Dünyanın En Kirli Havasına Sahip Kenti Belli Oldu! Bu Şehir İnsan Sağlığına Bir Tehdit... Dünyanın En Kirli Havasına Sahip Kenti Belli Oldu!
Üretildiği Anda Stoklar Tükeniyor: 1 Kaşığı Demir İlacına Bedel! Üretildiği Anda Stoklar Tükeniyor: 1 Kaşığı Demir İlacına Bedel!