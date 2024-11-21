İsrail’den Korkutan Hamle! Gazze'de 'Askeri Yönetim' İçin Çalışmalar Başladı

Bir yılı aşkın süredir Filistin halkına yönelik katliamlarına ve Gazze Şeridi'ndeki işgaline aralıksız devam eden İsrail'de, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevden alınmasının ve ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde "askeri yönetim" kurmak için çalışmaların hızlandığı öğrenildi.

Yedioth Ahronot gazetesindeki görüş yazısında, konuyla ilgili detaylara yer verildi. Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'nde "askeri yönetim" kurma fikrine iyice yaklaştığı belirtilen yazıda, İsrail'in bu fikri gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerini arttırdığı ve bu bağlamda Gazze'de "insani yardım dağıtmak" için özel şirketlerle aktif olarak çalışılmaya başlandığı iddia edildi.

'FİLİSTİN'İN KONTROLÜ İÇİN YASAL SONUÇLAR OLACAK'

"Daha önce sadece kağıt üzerinde olan planların sahada gerçekleştiği", ordunun askeri yönetimi pratikte uygulamak için işgal ettiği toprakları genişlettiği ve askeri karakollar kurduğu aktarılan yazıda, İsrail Güney Bölgesi Komutanlığından bazı yetkililerin, Gazze'de "askeri yönetim" için sistem içinde baskı yaptığı ve siyasi kademeyle diyalog kurduğu ifade edildi.

İsrail yönetiminin Trump’ın göreve başlamasını beklememe, sahada "operasyonlar yürütme” ve yeni yönetimin faaliyetlerinin temelini oluşturacak planlar oluşturma kararı aldığı da öne sürülen yazıda, askeri yönetimin İsrail hükümeti için ekonomik, lojistik, altyapısal ve güvenliğe ilişkin sonuçlarının yanı sıra, milyonlarca Filistinlinin kontrolü konusunda geniş kapsamlı yasal sonuçları olacağı belirtildi.

Kaynak: AA