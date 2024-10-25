İsrail'den Katliam Saldırısı! İmdat Çağrıları Yapılıyor

İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde 10 eve hava saldırısı düzenledi. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 20 gündür soykırım ve etnik temizlik gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde 'korkunç' bir katliam yaşandığı belirtildi.

EN AZ 150 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, "İsrail'in bombardımanında 150'den fazla kişinin öldüğü ve yaralandığı, saldırıya hedef olanları kurtarmak için harekete geçilemediği" ifade edildi.

İMDAT ÇAĞRILARI YAPILIYOR

İsrail ordusunun, En-Neccar, Ebu el-Avf, Selman, Hicazi, Ebu el-Kumsan, Akl ebu Raşid, Ebu et-Tarabiş, Zakul ve Şalan ailelerine ait evleri bombaladığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in bölgedeki yerleşim bölgesinin tamamını bombaladığı, Filistinlilerin yaralıların taşınması için imdat çağrıları yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sivil savunma ve sağlık hizmetlerinin çalışmalarını engellemesi sonucu ölü ve yaralıların naklinde büyük zorluklar yaşadığına dikkat çekildi.

Kaynak: AA