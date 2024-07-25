İsrail'den 'Kalkilya' Baskını: Bir Kişi Gözaltında

İsrail, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentindeki bazı beldelere baskın gerçekleştirdi. Filistinlilerle arasında arbede çıkan İsrail askerleri, bir kişiyi de gözaltına aldı.

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İsrail'den 'Kalkilya' Baskını: Bir Kişi Gözaltında

İsrail ordu güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya'ya bağlı Azzun, Kefr Sülüs, Hable, Nebi İlyas, Ceyus beldelerine baskınlar gerçekleştirdi.

Pek çok noktada kontrol noktası kuran ve güvenlik kamerası kayıt cihazlarına el koyup evleri arayan İsrail askerleri, Azzun beldesine giriş çıkışları tamamen kapattı. Filistinlilerle arasında arbede çıkan İsrail güçleri, bir kişiyi gözaltına aldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın gün içerisinde yayımlanan haberine göre, Kalkilya kentinin doğusundaki Nebi İlyas yakınlarında yoldan geçen bir arabanın içinden ateş açılması sonucu 3 İsrailli yaralanmıştı.

İsrail ordusu, silahlı saldırı olayının ardından Kalkilya kentinin doğu ve kuzey girişlerini kapatarak kenti kuşatma altına almış, Nebi İlyas, Azzun ve Azbe et-Tanib beldelerinin girişlerinin yanı sıra Kalkilya ile Tulkerim arasındaki yolu da kapatmıştı.

Kaynak: AA

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