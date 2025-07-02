İsrail'den İran'a Yaptırım Çağrısı: 'Şimdi Devreye Sokmanın Zamanı'

İsrail, İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini askıya almasının ardından 2015 nükleer anlaşmasının üç Avrupalı imzacısına Tahran’a yaptırımları yeniden uygulama çağrısında bulundu.

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İsrail'den İran'a Yaptırım Çağrısı: 'Şimdi Devreye Sokmanın Zamanı'
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İsrail, İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini askıya almasının ardından 2015 nükleer anlaşmasının üç Avrupalı imzacısına Tahran’a yaptırımları yeniden uygulama çağrısında bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar resmi X hesabından yaptığı paylaşımda “Snapback mekanizmasını devreye sokmanın zamanı şimdi. Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık’a İran’a yönelik tüm yaptırımları yeniden yürürlüğe koymaları çağrısında bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Sa’ar, İran’ın UAEA ile bağları koparma kararını “skandal” olarak nitelendirdi ve “Bu karar, uluslararası nükleer yükümlülüklerinin ve taahhütlerinin tümünden açık bir vazgeçiştir... Uluslararası toplum artık kararlı bir şekilde harekete geçmeli ve İran’ın nükleer emellerini durdurmak için elindeki tüm imkânları kullanmalıdır” dedi.

Kaynak: AA

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