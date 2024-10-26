İsrail'den İran'a Saldırı! Tahran'a Bomba Yağdı, Tüm Uçuşlar İptal Edildi

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, başkent Tahran'da bazı patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. ABD'li medya kuruluşu Axios'a göre İsrail, İran'a yönelik saldırılara başladı.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberinde, "Bir kaç dakika önce Tahran'da patlama sesleri duyuldu." ifadelerine yer verildi.

İSRAİL ORDUSU SALDIRI BAŞLATTIĞINI DUYURDU

İsrail ordusu, İran'daki "askeri hedeflere" yönelik saldırılar düzenlediğini duyurdu. Saldırılara ilişkin "İran rejiminin İsrail Devleti'ne karşı aylardır sürdürdüğü saldırılara cevap olarak, İsrail Savunma Kuvvetleri şu anda İran'daki 'askeri hedeflere yönelik hassas saldırılar' düzenliyor" açıklamasına yer verildi.

İsrail radyosuna göre düzinelerce İsrail uçağı Tahran, Meşhed ve Karaj'daki elektrik santraline saldırılar düzenledi.

ABD SALDIRI İÇİN BİLGİLENDİRİLDİ

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, ulusal güvenlik ekibi tarafından İsrail'in İran'a yönelik "askeri operasyonu" hakkında bilgilendirildiğini duyurdu.

Beyaz Saraydan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Biden'ın ulusal güvenlik ekibi tarafından İsrail'in İran'a yönelik "askeri operasyonu" hakkında bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, ABD Başkanı'nın gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

Açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de İsrail'in İran'da askeri hedeflere yönelik saldırıları hakkında bilgilendirildiği, gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceği ifade edildi.

İRAN'DA TÜM UÇUŞLAR İPTAL

İsrail'in stratejik hedeflere hava saldırıları düzenlediğini açıkladığı İran'da, tüm uçuşların iptal edildiği bildirildi.

Tesnim Haber Ajansına göre, İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, ülkedeki tüm uçuşların ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini belirtti.

NETANYAHU SALDIRIYI CANLI TAKİP ETTİ

İsrail basını Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırıyı izlediği anlara ait görüntü paylaştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a düzenlenen hava saldırılarının ardından güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Kirya'daki Hava Kuvvetleri operasyon merkezinde, Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Başkanı ve İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in Başkanı ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının detayına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

SURİYE VE IRAK'A EŞ ZAMANLI SALDIRI

Tahran’la eş zamanlı olarak Suriye’nin başkenti Şam ve Irak’ın başkenti Bağdat’ta da patlamalar duyulduğu bildirildi. Suriye haber ajansı Sana'ya göre Şam'da patlamalar duyuldu. Suriye'deki rejimin ajansı SANA'nın haberinde, Şam yakınlarında patlama seslerinin duyulduğu belirtildi. Rejime yakın sosyal medya hesaplarına göre, Humus'ta da patlama sesleri duyuldu. Şam ve Humus'ta Hizbullah ile İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyor.

ABD'DEN İSRAİL'E DESTEK AÇIKLAMASI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC), İsrail'in "meşru müdafaa" hakkı uyarınca İran'da askeri hedefleri vurduğunu bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırısının 1 Ekim'de İran'ın balistik füze saldırısına cevaben gerçekleştiğini aktaran Savett, İsrail'in "meşru müdafaa" hakkı uyarınca İran'da askeri hedefleri vurduğunu kaydetti.

Savett, daha fazla bilgi için İsrail hükümetiyle irtibata geçilmesi gerektiğini belirtti.

ABD'li yetkililer, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarda ABD'nin herhangi bir dahli olmadığını bildirdi.

"SALDIRILARA KARŞILIK VERİLECEK"

İran'ın, İsrail'in saldırılarına cevap vermeye hazırlıklı olduğu ve "orantılı karşılık" verileceği bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, ismi açıklanmayan bir kaynak Tahran'ın, İsrail'in gece saatlerinde gerçekleştirdiği hava saldırısına karşılık vereceğini ifade etti.

Kaynak, "Önceden belirttiğimiz gibi İran, İsrail'in saldırılarına cevap vermeye hazırlıklıdır. İran, herhangi bir saldırıya karşılık verme hakkını saklı tutar. İsrail'in herhangi bir eylemine uygun karşılık alacağına şüphe yoktur." ifadelerini kullandı.

SALDIRILAR SONA ERDİ

İsrail ordusu İran'a yönelik saldırıların sona erdiğini duyurdu. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in İran'a karşılık olarak düzenlediği saldırıların sona erdiğini teyit edebiliriz." ifadesine yer verildi.

İran'daki "askeri hedeflerin vurulduğu" belirtilen açıklamada, ordunun görevini tamamladığı kaydedildi. Açıklamada, "Eğer İran’daki rejim tansiyonu yeniden yükseltmeye karar verirse buna karşılık vermek zorunda kalacağız." ifadesi kullanıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İran'a yönelik saldırının sona erdiği belirtilerek, "Uçaklarımız güvenli bir şekilde eve döndü." denildi.

İRAN'DAN AÇIKLAMA

İran, İsrail'in Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaları hedef aldığını, saldırılara hava savunma sistemleri tarafından başarıyla karşılık verildiğini ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

İran Hava Savunma Karargahı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in İranlı yetkililerin uyarılarına rağmen Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerinde askeri noktalara saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırılara hava savunma sistemleri tarafından başarıyla karşı konulduğu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiği ve olayın boyutlarının incelendiği bildirildi.

Kaynak: AA-İHA