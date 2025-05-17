İsrail'den İki Kente Bombardıman! Ölü ve Yaralılar Var

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri katliamlar yaptığı Gazze Şeridi'nde Cibaliya ve Han Yunus'a düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'den İki Kente Bombardıman! Ölü ve Yaralılar Var

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde, İsrail'e ait silahlı insansız hava aracının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde bir evi bombaladığı, iki sivilin öldüğünü ve çok sayıda sivilin de yaralandığını belirtildi.

BİR KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinin doğusundaki Tel ez-Zater bölgesinde bir evin İsrail tarafından bombalandığı, saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin de yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki sivil savunma ekiplerinin, Gazze şehrinin doğusundaki Şucaiye Mahallesi'nde dün evinden yiyecek almak üzere çıktığı sırada İsrail tarafından öldürülen bir Filistinlinin cesedine ulaştığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

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