İsrail İki Mülteci Kampına Bomba Yağdırdı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
İsrail, Han Yunus'a hava saldırısı düzenledi. İlk belirlemelere göre en az 30 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.
Gazze sağlık yetkilileri, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir aracı hedef alan hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Saldırıda en az 30 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklandı.
Bakanlık, hava saldırısının Attar Caddesi'nde yerinden edilmiş ailelerin barındığı çadırlı bir alanın yakınına isabet ettiğini bildirdi. Buradaki saldırıda 13 Filistinli hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.
Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Kampı'nda binlerce yerinden edilmiş insanı barındıran UNRWA'ya bağlı El Razi Okulu'na düzenlenen saldırıda da 15 kişi öldürüldü.
Nuseyrat Mülteci kampını bombalayan İsrail güçleri 11 kişiyi daha öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı.
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