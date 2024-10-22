İsrail'den Gazze'ye Saldırı! 13 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail topçu birliklerinin kuzeydeki Beyt Lahiya beldesinde yer alan Kemal Advan Hastanesi'nin girişine ateş açması sonucu bir kadın öldü, çok sayıda sivil yaralandı.

İsrail ordusu, Beyt Lahiya'daki Şeyh Zayid kavşağına obüs toplarıyla ateş açarak 2 vatandaşın yaşamını yitirmesine ve birkaç kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesini hedef alan hava saldırısında da bir Filistinli öldü ve diğer bazı kişiler yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze kentinde de bir grup vatandaşa yönelik hava saldırısı düzenlemesi sonucu en az 5 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Bu arada Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğünün Telegram kanalından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir evi ve toplanan vatandaşları hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin Sağlık Bakanlığı çalışanlarıyla birlikte bölgeden 4 kişinin cansız bedeni ile bazı yaralıları hastanelere kaldırdıkları ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 718 Filistinli öldü, 100 bin 282 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA