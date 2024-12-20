İsrail'den Gazze'ye Her Koldan Zulüm! Halkın Suya Erişimini Engelliyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), "Yok Etme ve Soykırım Eylemleri: İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri Kasıtlı Olarak Sudan Mahrum Bırakması" başlıklı bir rapor yayımladı. Raporda İsrailli yetkililerin, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki Filistinli sivillerin yeterli suya erişimini kasıtlı engelleyerek "yok etme ve soykırım suçu" işlediği belirtildi.

Gazze'deki yetkililer, kanalizasyon ve sağlık çalışanlarıyla yapılan görüşmelerin yer aldığı raporda, Ekim 2023 ila Eylül 2024'teki uydu görüntüleri ve veriler kullanıldı. 179 sayfalık raporda, İsrail güçlerinin, Gazze'deki önemli su, su arıtma ve hijyen (WASH) tesislerine kasıtlı zarar verdiği belirtildi. Raporda, Gazze'deki nüfusun, hayatta kalmak için gereken asgari su miktarına erişemediği, bunun binlerce insanın susuzluk ve hastalık nedeniyle ölmesine neden olduğu ifade edildi.

ALTYAPIYI KASTEN TAHRİP EDİYORLAR

İsrailli yetkililerinin, Gazze'ye boru hattıyla su teminini durdurduğu, daha sonra da sınırlandırdığı aktarılan raporda, elektrik kesintilerinin yanı sıra yakıt kısıtlamalarıyla Gazze'nin su ve sanitasyon altyapısının işlevsiz hale getirildiği kaydedildi. Raporda, İsrail'in, su ve sanitasyon altyapısı ile su onarım malzemelerini kasten tahrip ettiği bildirildi.

Raporda, bulguların ve İsrailli yetkililerin "Filistinlileri yok etme niyeti taşıdığı belli olan açıklamalarının", bu ülkenin soykırım yaptığına dair kanıt olabileceği de belirtildi.

Raporda görüşlerine yer verilen HRW İcra Direktörü Tirana Hassan, "Su, insan hayatı için vazgeçilmezdir ancak bir yılı aşkın süredir İsrail hükümeti, Gazze'deki Filistinlilere hayatta kalmak için gerekli asgari miktarı kasıtlı olarak sağlamıyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in Filistinli sivillerin suya erişimini engellemesini "yok etme ve soykırım suçu" olarak nitelendiren Hassan, "Bu sadece bir ihmal değil, susuzluk ve hastalık nedeniyle binlerce kişinin ölümüne neden olan hesaplanmış bir yoksunluk politikasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oren Marmorstein, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, İsrail'in Gazze'ye suyun ve insani yardımın sürekli akışını sağladığını iddia etti.

Kaynak: AA