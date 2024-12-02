İsrail'den Gazze'ye Bombardıman! Ölü ve Yaralılar Var

İsrail güçlerinin Gazze kenti ile Nusayrat'a düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli öldürüldü. Saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'den Gazze'ye Bombardıman! Ölü ve Yaralılar Var

İsrail ordusunun, Gazze kentinin güneyindeki es-Sabra Mahallesinde toplu halde bulunan sivilleri hedef alması sonucu en az 2 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’ndaki El-Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nusayrat'taki Kamp 1 bölgesinde bir evi hedef aldığı belirtildi. Saldırıda Filistinli bir kadının hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'den Gazze'ye Bombardıman! Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

Görgü tanıkları da hedef alınan evin "Iyd" ailesine ait olduğunu, saldırıda ölen ve yaralananların bulunduğunu söyledi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'de bombalanan binaların enkazında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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Kaynak: AA

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