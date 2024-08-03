İsrail'den Gazze'ye Bombardıman: 9 Can Kaybı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 9 Filistinliyi öldürdü. Ölenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğu bildirildi.

İsrail'den Gazze'ye Bombardıman: 9 Can Kaybı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Filistinli "Ebu Hasene" ailesine ait eve düzenlenen hava saldırısında aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırıda binanın tamamen yerle bir olduğu ve enkaz altında hâlen çıkarılmayı bekleyen insanların bulunduğu aktarıldı.

Filistin Sivil Savunma biriminin resmi Telegram sayfasından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda Safa Camisi yakınında yer alan Filistinli "Daye" ailesine ait evin İsrail savaş uçaklarınca hedef alındığı belirtildi. Saldırı sırasında evde bulunan bir anne ile çocuğunun öldüğü, birçok kişinin de yaralandığı belirtildi.

Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusu ile Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kenti de İsrail ordusunun topçu ateşi ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılara hedef oldu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi'nde konuşlanan İsrail ordusuna ait askeri araçlardan kentin güneybatısındaki bölgelere otomatik silahlarla yoğun şekilde ateş açıldı. Kentin güneyindeki Sabra Mahallesi de İsrail topçusunun atışlarıyla sarsıldı.

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail keşif uçakları, kentteki Zeytun Mahallesi'nde bir grup Filistinliyi hedef alan füze saldırısı düzenledi. Saldırının ardından hastaneye 2 ölü ve durumu ağır olan bir yaralı getirildi.

Kaynak: AA

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