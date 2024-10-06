İsrail’den Gazze’ye Bombardıman! 30 Filistinli Öldürüldü

İsrail ordusunun Cibaliya ve Beyt Lahiya beldelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 30 Filistinlinin cenazesi ile onlarca yaralı Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki hastanelere nakledildi.

Görgü tanıkları İsrail askeri araçlarının, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinin ve kampının doğusuna girdiğini, Filistinlilerin evlerini ağır top mermileriyle vurmaya başladığını aktardı.

İsrail ordusunun dün akşamdan itibaren Gazze Şeridi’nin kuzeyinin çeşitli bölgelerine düzenlediği en az 100 hava saldırısı, binalarda, kamu tesislerinde, okullarda ve çeşitli barınma merkezlerinde büyük bir yıkıma neden oldu.

Onlarca Filistinli aile, Cibaliya kampının doğusundaki El-Kerame, Es-Sultan ve El-Atatre bölgelerinden Kuzey Gazze ve Gazze kent merkezine kaçmak zorunda kaldı.

Cibaliya kampında ve Kuzey Gazze kentinin geniş alanlarında askeri araçlar, insansız hava araçları ve sürekli ateş eden İsrail askerleri, evleri ve çeşitli barınma merkezlerinin yanı sıra hareket eden her şeyi hedef aldı.

Kaynak: AA